Швейцарія не дозволила Іспанії поставити зенітні гармати Україні

ШВЕЙЦАРСЬКИЙ НЕЙТРАЛІТЕТ

Ці гармати були виготовлені в Швейцарії. Тамтешній уряд не дав дозвіл, посилаючись на прописану заборону у законодавстві.

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Про це повідомив Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань, передає CNN.

У країні діє суворий федеральний закон, який регулює реекспорт зброї та інших військових матеріалів швейцарського виробництва.

«З тієї ж причини ми відхилили подібний запит від Данії та Німеччини минулого року», — зауважив представник SECO Фабіан Майенфіш.

Втім, парламент Швейцарії розглядає поданий 3 лютого законопроект з метою послаблення цього обмеження.

🔻 10 січня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Швейцарія не дає згоду на військові поставки для України, що передбачають реекспорт зброї, яку виробляє Берн.

🔻 У грудні Швейцарія відправила в Україні вже другу партію енергетичного обладнання – 80 обігрівачів і генераторів.

🔻 25 січня Федеральна рада Швейцарії запровадила нові санкції проти РФ, аналогічні ухваленим ЄС у рамках дев’ятого пакету.