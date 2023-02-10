Якщо Захід надасть Києву винищувачі, то Україна переможе протягом року — Бен Ходжес

ВИНИЩУВАЧІ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

В інакшому випадку, враховуючи поточний рівень підтримки Заходу, поразка Росії займе від трьох до п’яти років. Про це екскомандувач військами США в Європі розповів в інтерв’ю Deutsche Welle.

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«Чим швидше ми надамо їм можливість досягти вирішального результату, тим швидше [війна] може закінчитися», — підкреслив Ходжес.

Він похвалив Велику Британію за те, що вона «лідирує» у наданні кількох форм військової підтримки Україні. Генерал у відставці зазначив, що Україна повинна повернути Крим, аби зберегти «міжнародний порядок, заснований на правилах» і Статут ООН.

Ходжес також додав, що Росія намагається «розширити» новий наступ, але в неї немає такої можливості.

«У них немає бронетехніки для можливості прориву», — сказав він.

🔻 9 лютого прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що Брюссель не може передати винищувачі Україні.

🔻 9 лютого британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія не зможе швидко надати Україні винищувачі.

🔻8 лютого Ріші Сунак на спільний прес-конфренції з Зеленським повідомив, що Лондон підготує українських пілотів для керування винищувачами. Проте прямої відповіді на питання чи нададуть їх Україні, уникнув. Зеленський зазначив, що не може поділитися всіма подробицями зустрічі, але він глибоко вдячний Сунаку за розуміння потреб України.

🔻 2 лютого в CNN повідомили, що США не блокуватимуть постачання союзниками F-16 Україні. Проте чиновники Сполучених Штатів не налаштовані передати винищувачі зі складів Пентагону.

🔻 31 січня у Польщі заявили, що наразі не готові передати свої літаки.

🔻 Президент Франції Еммануель Макрон 30 січня не виключив постачання винищувачів Україні.