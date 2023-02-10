Італія передасть Україні ППО «Мамба»

Рим надішле їх спільно з Парижем. Це підтвердила прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.

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Про це вона сказала в інтерв’ю Ansa.

«Я вірю, що ми йдемо швидко і найближчими днями зможемо оголосити про це остаточно», — зазначила вона.

Прокоментувала Мелоні і питання відправки літаків до Києва. Вона зазначила, що Італія «готова зробити свій розворот на 360 градусів у цьому питанні». Проте говорити про це більше вона не хоче.

«Це залежить від балансу міжнародної спільноти, але ми там і завжди були там. З побоюваннями, які відчуває більше опозиція, ніж більшість, що військова допомога призведе до ескалації війни, я абсолютно не згодна», — підкреслила вона.

🔻5 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські зенітники вже поїхали вчитись керувати системами ППО «МАМБА».

🔻3 лютого стало відомо, що Франція та Італія домовилися про постачання Україні системи ППО «МАМБА».

🔻 30 січня Франція підтвердила угоду з Італією про купівлю 700 ракет Aster. Вони підходять до систем протиповітряної оборони SAMP/T, які планують передати Україні.

🔻 22 січня повідомлялося, що Італія та Франція завершують підготовку системи ППО SAMP-T для відправлення в Україну.