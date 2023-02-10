10 ракет ППО збила над Києвом

Атака РФ

Київ – Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Є пошкодження електромереж. Постраждалих немає, пише міський голова

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«За інформацією сил ППО, над Києвом збили 10 ракет. Є пошкодження електромереж. Постраждалих немає. Енергетики працюють над відновленням мереж», — пише Віталій Кличко.

За годину до того у КМВА повідомляли, що у столиці пошкоджено два авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі.

Усі деталі щодо нової російської атаки в усіх регіонах читайте тут: В Україні масштабна повітряна тривога, є влучання