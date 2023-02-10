35 країн виступають проти участі російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді-2024

ОЛІМПІАДА-2024

Група з 35 країн, включаючи США, Німеччину та Австралію, вимагатимуть відсторонення спортсменів з РФ та Білорусі від участі в Олімпійських іграх 2024 року, заявила міністерка спорту Литви Юргіта Шюгждінієне, повідомляє Reuters.

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«Ми йдемо в тому напрямку, що нам не знадобиться бойкот, тому що всі країни одностайні», — зазначила Шюгждінієне.

10 лютого президент України Володимир Зеленський взяв участь у віртуальному саміті 35 міністрів спорту держав-партнерів. Він закликав міністрів но допустити участі спортсменів з Росії та Білорусі в Олімпійських іграх в Парижі у 2024 році.

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Зеленський наголосив, що «поки Росія вбиває і тероризує, представникам держави-терориста не місце на спортивних та олімпійських змаганнях».

Тим часом у Польщі бойкот Олімпіаді-2024 поки не розглядають.

Міністр спорту Польщі Каміль Бортничук під час прес-конференції зазначив, що «Ще не час говорити про бойкот». Водночас він додав, що існують інші способи тиску на МОК, які можна спочатку вивчити.

За його словами, компромісним рішенням може бути створення групи біженців, до якої увійдуть російські та білоруські дисиденти.

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25 січня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) повідомив про готовність повернути спортсменів з РФ та Білорусі до міжнародних змагань, але в нейтральному статусі та тільки тих, хто не підтримав війну в Україні.

🔻 7 лютого країни Північної Європи спільно виступили проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 року.

🔻 7 лютого проти участі представників РФ та Білорусі на Олімпіаді-2024 виступили віцеканцлер та міністр спорту Австрії.

🔻 9 лютого український омбудсман виступив проти участі спортсменів з РФ та Білорусі на Олімпіаді-2024.

🔻 7 лютого мер Парижа виступила проти участі спортсменів з РФ в Олімпійських іграх.

🔻6 лютого український боксер Олександр Усик закликав президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха не допускати росіян та білорусів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

🔻3 лютого заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що Польщі треба бойкотувати Олімпіаду в Парижі, якщо МОК допустить до участі в Олімпійських змаганнях росіян та білорусів.

🔻3 лютого Чеський олімпійський комітет офіційно оголосив, що не розглядає можливість бойкоту Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, навіть якщо в них братимуть участь спортсмени з Росії та Білорусі.

🔻2 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що спроба Міжнародного олімпійського комітету повернути на Олімпіаду спортсменів із РФ та Білорусі «є легітимізацією злочинної агресії проти України».

🔻2 лютого Польща, Естонія, Литва і Латвія засудили зусилля МОК, спрямовані на повернення російських і білоруських спортсменів до змагань у Олімпіаді-2024.

🔻2 лютого міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортничук розповів Reuters, що до 10 лютого він планує створити коаліцію з приблизно 40 країн, включаючи США, Велику Британію та Канаду, які підтримають заклик до блокування російських і білоруських спортсменів на Олімпіаді 2024 року.