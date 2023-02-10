Meta розблокувала акаунти Трампа у Facebook та Instagram

Розблокування акаунтів Дональда Трампа

Облікові записи були забанені протягом двох років.

Реклама Читати продовження

Компанія призупинила їх роботу через події під Капітолієм 6 січня 2021 року. Розблокування акаунтів підтвердив речник компанії Енді Стоун, повідомляє Reuters.

Наприкінці січня повідомлялось, що Meta поверне доступ до акаунтів колишньому президентові США.

Виборчий штаб експрезидента надіслав листа до компанії 17 січня, наполягаючи на зустрічі для обговорення швидкого відновлення на платформі.

У відповідь на прохання Трампа відновити акаунт компанія повідомила, що оголосить про рішення найближчими тижнями.

🔻 19 листопада Маск відновив акаунт Дональда Трампа у твітері, лишивши позначки на його фейк-постах.

🔻 На початку серпня ФБР провело обшуки в резиденції експрезидента Мар-а-Лаго у штаті Флорида.