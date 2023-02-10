USAID виділить $60 млн на посилення кібербезпеки України

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Про це під час зустрічі з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим повідомила заступниця керівника USAID Ізобель Коулман, яка приїхала з візитом в Україну в супроводі Посла США Бріджит Брінк.

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«USAID познайомилась з роботою команди Дії із запуску послуг, їх розробки та реінжинірингу. Також оголосили про рішення надати додаткових 60 мільйонів доларів підтримки для зміцнення кібербезпеки країни», — зазначили в Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

У Мінцифрі зазначили, що ці кошти допоможуть уряду України зміцнити захист критичної інфраструктури від кібератак та посилити поточні ініціативи з цифрової трансформації, зокрема Дію.

У повідомлені додали, що для залучення коштів USAID співпрацюватимуть з Новою Зеландією та Данією та підтримуватимуть партнерські відносини з країнами, які теж допомагають Україні.

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