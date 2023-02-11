РАПТОВИЙ ПІДРИВ

Боєприпас завдовжки 1 метр виявили напередодні. Його планували знешкодити, але він вибухнув сам на кілька годин раніше.

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Незапланована детонація сталася в англійському містечку Грейт-Ярмут, що на узбережжі Північного моря.

00:16 Бомба часів Другої світової війни здетонувала у Великій Британії © via REUTERS / NORFOLK POLICE

Як повідомляють очевидці, ударна хвиля та звук вибуху відчувалися в радіусі 24 кілометрів. Постраждалих серед населення немає, — доповіли у місцевій поліції. Правоохоронці вже прибрали огородження довкола місця інциденту, більшість доріг знову відкриті для проїзду. Людям, які проживають неподалік місця розриву — дозволили повернутися до своїх домівок.

Бомбу вагою 250 кілограмів знайшли під час дорожніх робіт на одній з переправ над місцевою річкою. Спеціалісти британської армії планували розрізати її та здійснити контрольований підрив у морі, чи на військовому полігоні.

🔻 7 листопада у французькому містечку Уїстреам знешкодили 900-кілограмову американську бомбу, що належить до часів Другої світової війни.