Білий дім відкинув пропозицію Бразилії про переговори з РФ без участі України

СПРАВА КИЄВА

Президент Бразилії Луїз Інасіу Лула да Сілва (ліворуч) під час зустрічі з Президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, США, 10 лютого 2023 р.

У Вашингтоні підкреслили, що доречність переговорів визначатимуть на Банковій.

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Президент Бразилії Луїз Інасіу Лула да Сілва запропонував обговорити з лідерами Росії, Китаю, Індонезії, Індії та США шляхи досягнення миру в Україні. Таку пропозицію у США відкинули. За словами Координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, рішення про перемовини ухвалюватиме український Президент:

Президент Зеленський має визначати, чи доречні переговори й коли вони доречні, і, звичайно, за яких обставин. Як неодноразово казав президент Байден: «Нічого про Україну без України»

При цьому, Кірбі наголосив, що Київ матиме підтримку США, якщо і коли вирішить сісти за стіл переговорів.

Президент Аргентини Альберто Фернандес вітає Президента Колумбії Густаво Петро (ліворуч) на саміті Спільноти держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) у Буенос-Айресі, Аргентина, 24 січня, 2023 р. © AP / Gustavo Garello

Напередодні за активізацію дипломатичних зусиль також виступили президенти Аргентини й Колумбії. Статтю, де викладені спільні думки Альберто Фернандеса та Густаво Петро, опублікувало французьке видання Le Monde.

Аргентинський та колумбійський лідери наголосили на необхідності початку переговорів, щоб домогтися припинення вогню в Україні, як того просять Генеральний секретар ООН і Папа Римський Франциск.

Фернандес і Петро також підтримали ініціативу покарати воєнних злочинців відповідно до процедур Міжнародного кримінального суду. Хоча президенти фактично не згадують у своїй публікації РФ як агресора.

🔻 7 лютого Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РФ починає благати про переговори.

🔻 26 січня Володимир Зеленський в інтерв’ю заявив, що його не цікавить зустріч з Путіним, бо Президент України не розуміє, хто ухвалює рішення в Росії. Зеленський також сказав, що після вторгнення Путін для нього — ніхто.

🔻 22 січня Данілов написав, що протягом 2023 року РФ спробує прорвати фронт й оточити захисників України, а також не відмовиться від спроби узяти Київ.