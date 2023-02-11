Володимир Зеленський у Посольстві Туреччини вшанував пам’ять жертв землетрусу

ВИСЛОВИВ СПІВЧУТТЯ

Президент України залишив запис у книзі скорботи й поклав квіти на території Посольства.

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У суботу, 11 лютого, Глава держави відвідав Посольство Туреччини в Україні. Свої співчуття Володимир Зеленський висловив, зробивши запис у книзі скорботи:

Прийміть найщиріші співчуття від мене особисто та від імені народу України. Жахлива трагедія, що в одну мить забрала стільки життів, відгукнулася глибоким болем у наших серцях. Розділяємо біль турецького народу та допомагаємо у цей важкий час. Вічна пам’ять загиблим. Якнайшвидшого одужання постраждалим

В рамках візиту Зеленський зустрівся і поспілкувався з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки Ягмуром Ахметом Гюльдере.

Україна однією з перших запропонувала свою допомогу постраждалій внаслідок землетрусу Туреччині. 7 лютого туди вирушили 87 рятувальників Зведеного загону ДСНС. Усі вони працюють у провінції Хатай, що межує з Сирією. За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, українські спеціалісти вже обстрежили понад сотню будівель, розібрали 52 завали, а також надали допомогу постраждалим і деблокували тіла 4 загиблим.

Генеральний директор Управління з ліквідації надзвичайних ситуацій Туреччини Халук Татар заявив, що 2-хвилинний землетрус за своєю силою був еквівалентний вибуху 500 атомних бомб.

🔻11 лютого Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що землетрус забрав життя 21 043 людей.

🔻8 лютого голова ДСНС Сергій Крук повідомив, що Україна відправила 87 рятувальників до Туреччини.

🔻 7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.