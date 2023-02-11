Війська РФ обстріляли 17 населених пунктів на українському кордоні Харківщини

ОБСТРІЛИ ПРОДОВЖУЮТСЬЯ

Харківщина – 10 лютого по Харкову та Харківській області було задано масованого ракетного удару. Є пошкодження критичної інфраструктури. 8 поранених.

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Про це у своєму офіційному Телеграм-каналі повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської обласної державної адміністрації. Також голова харківської ОДА зазначив. що внаслідок ракетних ударів 10 лютого, 11 та 12 лютого будуть діяти спеціальні графіки відключення.

Протягом минулої доби війська РФ обстріляли щонайменше 17 прикордонних сіл та містечок Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

У місті Куп'янськ пошкоджено 7 приватних будинків, тоді як у Вовчанську Чугуївського району пошкоджені багатоповерхові будівлі, об'єкти промисловості, аптека, дитсадок та інші цивільні об'єкти.

🔻На деокупованій території Харківської області на останню добу знешкоджено 43 вибухонебезпечні пристрої — Синєгубов

🔻Під час масованої атаки на цивільну інфраструктуру росіяни випустили 106 ракет, зокрема 32 ракети С-300, 74 ракети зенітного та морського пуску, 64 з яких були перехоплені — Генштаб