В Південній Кореї стався ще один землетрус в 180 км від столиці

ЧЕРГОВИЙ ЗЕМЛЕТРУС

Корейське метеорологічне управління заявило про сильні поштовхи близько 8:22 ранку, на 13-кілометровій глибині.

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Землетрус магнітудою 2,3 бала стався поблизу центрального округу Боен в суботу 11 лютого 2023, в 11 кілометрах на схід від округу в провінції Північний Чхунчхон, приблизно в 180 кілометрах на південь від Сеула

Про пошкодження чи жертви місцева влада не повідомляє, але вже почала збирати факти руйнування. Цей землетрус став 44-м, що стався у по провінції з 1978 року.

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