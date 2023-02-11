З 24 лютого Чорногорія надала Україні понад €10 мільйонів допомоги

ДОПОМОГА

Чорногорія з початку повномасштабної агресії РФ направила Україні допомогу у вигляді зброї та військової техніки. Вартість допомоги, за даними Міноборони, 10 062 905,20 євро. Перший транш допомоги становив 7000 сухпайків, 500 шоломів та 600 захисних пластин для 300 бойових жилетів.

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Другий пакет, вартістю понад €500 тисяч, включав міномети калібру 60 мм і 82 мм, а також переносні зенітно-ракетні комплекси «Стріла-2М» радянського виробництва.

Третій і найдорожчий наразі пакет зброї – вартістю €8,24 млн, Чорногорія надала Україні у липні минулого року. В ньому було 216 ПЗРК «Стріла-2М», 759 зенітних снарядів калібру 57 мм і майже 8 тисяч – калібру 76 мм, а також 2,3 мільйона патронів до стрілецької зброї калібром 7,62 мм.

Останній на сьогодні пакет чорногорської допомоги Україна отримала у вересні 2022 року й він містив запчастини для гелікоптерів Мі-8 на загальну суму €180 тисяч.

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