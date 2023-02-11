НАСЛІДКИ КАТАКЛІЗМУ

У Туреччині відомо про 20 665 загиблих, а в Сирії офіційно зафіксували понад 3,5 тисяч смертей.

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Понад 166 тисяч рятувальників продовжують розбирати завали у зоні лиха на півдні Туреччини. Протягом останньої доби з-під груд бетону вдалося витягнути живими 67 людей. Зокрема у містах Кахраманмараш і Діярбакир врятували двох жінок, які провели під уламками 122 години. Їм надають усю необхідну допомогу, — повідомляє «Аль-Джазіра».

Кількість жертв землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 24 тисячі © REUTERS / KEMAL ASLAN

Всього у лікарнях наразі перебувають майже 80 тисяч постраждалих. Без даху над головою лишилися більше мільйона осіб. Про це повідомив Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай.

МЗС країни відзвітувало, що розбирати завали турецьким рятувальникам допомагають понад 8 тисяч надзвичайників. Ще півтори тисячі спеціалістів очікуються в Туреччини найближчими днями. Усього 99 держав запропонували свою допомогу Анкарі.

Рятувальник несе тіло дитини після землетрусу в Джандарісі, Сирія, 10 лютого 2023 р. © White Helmets via REUTERS / White Helmets

Водночас у Сирії офіційно задокументували понад 3,5 тисячі смертей. В ООН стверджують, що безхатьками внаслідок землетрусу могли стати більш як 5 мільйонів жителів країни. Регіональне відділення ЮНІСЕФ на Близькому Сході та Північній Африці попереджає про ризик спалаху епідемії у постраждалих від катаклізму районах.

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🔻8 лютого голова ДСНС Сергій Крук повідомив, що Україна відправила 87 рятувальників до Туреччини.

🔻 7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.