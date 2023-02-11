Новий масштабний наступ армії РФ, імовірно, розпочнеться весною — Кірбі

ПІДГОТОВКА РОСІЯН

А поки військове командування РФ намагатиметься виснажити українську армію, а одночасно відновити власні сили, поповнити свої ряди новими солдатами та переозброїтися.

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Готовими до наступу росіяни будуть навесні, — таку думку висловив Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. За його словами, наразі військо окупантів ще не доукомплектоване. У Вашингтоні не бачать ознак того, що новий широкомасштабний наступ вже почався. А втім, ретельно готується не лише Україна:

І це одна з причин, чому за останні тижні ви бачили різного роду безпекові пакети допомоги, до яких — від Сполучених Штатів та інших партнерів — увійшло новітніше озброєння, яке дозволить їм воювати на відкритій місцевості, загальновійськові засоби, бронетехніка, артилерія. Все це покликане допомогти їм підготуватися до того, що росіяни можуть планувати навесні

Кірбі зазначив, що при цьому тривають запеклі бої на Донбасі. Ситуація під Бахмутом залишається складною.

Тим часом видання «Нью-Йорк Таймз» припускає, що росіяни планують встановити повний контроль над Донбасом до березня. Для цього окупанти, ймовірно, спробують узяти ЗСУ в оточення з півночі та півдня через Кремінну та Вугледар.

Окрім того, російське командування може віддати наказ про відкриття нового фронту в районі Сум та Харківської області, щоб розосередити сили ЗСУ.

Журналісти також проаналізували імовірні кроки України. На їхню думку, найуспішнішою може стати контратака на Півдні, у напрямку Мелітополя.

🔻 9 лютого в ISW зауважили, що росіяни вже почали масштабний наступ на Луганщині

🔻 6 лютого FT писали, що Росія може розпочати новий наступ у найближчі 10 днів.