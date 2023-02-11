Пекін розглядає можливість потроїти свій ядерний арсенал до 2035 року

НЕМИРНИЙ АТОМ

Знімок з екрана з відео, на якому група активістів презентують символічний «Годинник судного дня», який показує всього 90 секунд до півночі

Влада Китаю розглядає можливості збільшити кількість своїх ядерних боєголовок з 300 до 900 через напруженість, що зростає між Китаєм та США у питанні контролю над самокерованим островом Тайвань.

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Як передає японська газета The Japan Times, влада Китаю розглядає можливості збільшити кількість своїх ядерних боєголовок з 300 до 900 на фоні напруженості між Китаєм та США, що зростає через спір за суверенітет самокерованого острова Тайвань та плани Китаю встановити над ним свій контроль.

Проєкт, розроблений керівництвом народно-визвольної армії Китаю вже затверджений Сі Цзіньпіном. Кількість ядерних боєголовок, що утримуються Китаєм, ймовірно, зросте до 550 у 2027 році, до 100-річчя заснування збройних сил країни. А до 2035 року боєголовок буде вже 900, пише видання посилаючись на свої джерела.

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Серед експертів зростають побоювання, що самоврядний демократичний Тайвань може стати причиною війни в Азійсько-тихоокеанському регіоні в найближчому майбутньому, оскільки Пекін розглядає острів як ренегатську провінцію, яка повинна бути возз'єднана з материковим Китаєм силою, якщо це необхідно.

Комуністичний Китай і демократичний Тайвань були де-факто окремими країнами з того часу, як вони розкололися в 1949 році в результаті громадянської війни. Вашингтон змінив своє дипломатичне визнання з Тайбея на Пекін в 1979 році після того, але США підтримують предметні, хоча і неофіційні, обміни з Тайванем і постачають йому зброю і запчастини на мільярди доларів для своєї оборони.

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