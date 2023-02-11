Перші зенітні гармати L-70 від Литви вже в Україні
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Литва надіслала Україні 36 зенітних установок Bofors 40mm L/70 для боротьби з російськими безпілотниками-камікадзе. 11 лютого вони вже прибули в Україну. При цьому литовці безпосередньо не тренували екіпажі зенітних знарядь, а готували інструкторів, які навчатимуть Збройні сили України.
«Партія зенітних гармат L-70 і боєприпасів, які Литва передає Україні для допомоги у захисті критичної інфраструктури, вже прибули в Україну», - заявив у своєму твіттері міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас, та виклав фото зенітки, яку вантажать для транспортування.
🇱🇹🇺🇦 The first batch of Lithuania's latest military assistance package is already in Ukraine: we have handed over L-70 anti-aircraft guns and ammunition.— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) February 11, 2023
Step by step, day by day, we are doing everything we can to bring Ukraine closer to victory.
🇱🇹🇺🇦 #StandWithUkraine https://t.co/m1V1bQUhD0
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