ВИНИЩУВАЧІ ДРОНІВ

Перші зенітні гармати L-70 від Литви вже в Україні

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Зенітна гармата Д-70
Зенітна гармата Д-70 © ©Arvydas Anušauskas/Twitter
Автор тексту: Свят Вєтров

Литва надіслала Україні 36 зенітних установок Bofors 40mm L/70 для боротьби з російськими безпілотниками-камікадзе. 11 лютого вони вже прибули в Україну. При цьому литовці безпосередньо не тренували екіпажі зенітних знарядь, а готували інструкторів, які навчатимуть Збройні сили України.

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«Партія зенітних гармат L-70 і боєприпасів, які Литва передає Україні для допомоги у захисті критичної інфраструктури, вже прибули в Україну», - заявив у своєму твіттері міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас, та виклав фото зенітки, яку вантажать для транспортування.

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