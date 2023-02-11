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Перші зенітні гармати L-70 від Литви вже в Україні

Зенітна гармата Д-70 © ©Arvydas Anušauskas/Twitter

Автор тексту: Свят Вєтров

Литва надіслала Україні 36 зенітних установок Bofors 40mm L/70 для боротьби з російськими безпілотниками-камікадзе. 11 лютого вони вже прибули в Україну. При цьому литовці безпосередньо не тренували екіпажі зенітних знарядь, а готували інструкторів, які навчатимуть Збройні сили України.