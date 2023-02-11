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Російські дрони у Чорному морі — Залужний обговорив ситуацію в Україні з Міллі

Головнокомандувач ЗСУ також проінформував американського колегу про наслідки останньої масованої ракетної атаки росіян.

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Валерій Залужний поговорив телефоном з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Головнокомандувач Збройних сил України підкреслив важливість засобів протиповітряної оборони, а також наголосив на ще одній небезпеці. Росія використовує у Чорному морі надводні дрони. «Це створює загрозу цивільному судноплавству», — наголосив Залужний.

Генерали також обговорили перебіг бойових дій:

Найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, тут противник здійснює щодня до 50 атак. Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки. Ми надійно тримаємо оборону. На деяких ділянках фронту нам вдалося відновити раніше втрачені позиції й закріпитися там. Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста

Залужний вчергове подякував Міллі за військову допомогу та наближення перемоги України у протистоянні російській агресії.

🔻 Валерій Залужний час від часу спілкується з Марком Міллі телефоном. Вперше у цьому році таке спілкування відбулось 3 січня. Тоді Головнокомандувач ЗСУ розповів про зміни в оперативно-стратегічній обстановці, передусім у наземному та повітряному просторах України. Також зазначив, що найскладніша ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Крім іншого, розповів Міллі про так звані новорічні обстріли України з боку Росії.

🔻17 січня Валерій Залужний вперше зустрівся із Марком Міллі особисто. Переговори відбулися у Польщі, напередодні зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

🔻 2 січня Залужний підбив військові підсумки 2022 року. Серед іншого, наголосив, що Збройні сили України та інші складові Сил оборони звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій та 28% від усієї тимчасово окупованої Росією території.