НОВА МОБІЛІЗАЦІЯ

РФ доведеться провести ще одну «часткову мобілізацію» для нового наступу

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ілюстративне фото
ілюстративне фото © AP
Автор тексту: Свят Вєтров

В останньому зведенні Британської оборонної розвідки зазначають, що 9 лютого Євген Пригожин припинив вербування в'язнів. Через внутрішню конкуренцію між Міністерством Оборони РФ та ПВК «Вагнер» кількість завербованих в'язнів зменшувалася з грудня.

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Таким чином, російське командування має робити вибір між звуженням цілей війни, що були оголошені раніше, або проводити нову хвилю «часткової» мобілізації.

🔻Розвідувальне управління ЗС Канади, повідомляє, що попри заяви ЗС РФ про дефіцит снарядів у ЗСУ, насправді саме в лавах ЗС РФ відчувається істотний снарядний голод.

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