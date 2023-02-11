НОВА МОБІЛІЗАЦІЯ

РФ доведеться провести ще одну «часткову мобілізацію» для нового наступу

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Автор тексту: Свят Вєтров

В останньому зведенні Британської оборонної розвідки зазначають, що 9 лютого Євген Пригожин припинив вербування в'язнів. Через внутрішню конкуренцію між Міністерством Оборони РФ та ПВК «Вагнер» кількість завербованих в'язнів зменшувалася з грудня.