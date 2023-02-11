НОВА МОБІЛІЗАЦІЯ
РФ доведеться провести ще одну «часткову мобілізацію» для нового наступу
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В останньому зведенні Британської оборонної розвідки зазначають, що 9 лютого Євген Пригожин припинив вербування в'язнів. Через внутрішню конкуренцію між Міністерством Оборони РФ та ПВК «Вагнер» кількість завербованих в'язнів зменшувалася з грудня.
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Таким чином, російське командування має робити вибір між звуженням цілей війни, що були оголошені раніше, або проводити нову хвилю «часткової» мобілізації.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 February 2023— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 11, 2023
Find out more about the UK government's response: https://t.co/v7qL4SkvX3
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/N8gnUNhhJY