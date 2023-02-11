Українське посвідчення водія вважатиметься в Польщі дійсним до кінця 2023 року

УКРАЇНЦІ В ПОЛЬЩІ

Автомобілі чекають у черзі на пункті пропуску «Краковець – Корчова» у Краковці

Використання українського посвідчення водія стало можливим після внесення змін до Закону «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави». Нові норми були ухвалені 13 січня 2023 року

Реклама Читати продовження

Українці, що мають автівки на українських реєстраційних номерах, а також відомство про реєстрацію транспорту зможуть вільно пересуватися Польщею до 31 грудня 2023 року без виїзду в Україну.

Нові правила стосуватимуться всіх громадян України, які легально перебувають на території Республіки Польща, в тому числі й тих, які перебували на території Польщі до 24 лютого 2022 року, — зазначили в міністерстві реінтеграції України

🔻Польща незабаром почне зводити загородження на кордоні з Росією

🔻Майже 5 мільйонів українців, які втекли від війни, зареєстровані у Європі. Найбільше українців зараз приймає Польща — 1 мільйон 563 тисячі осіб.

🔻Польща хоче вдвічі скоротити час навчання українців на танках Leopard — Reuters