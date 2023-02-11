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У Туреччині затримали першого підозрюваного у справі про обвали житлових будинків від землетрусу

Туреччина – Турецька влада розпочинає спецрозслідування, аби з’ясувати ступінь відповідальності забудовників, чиї будинки «склалися» під час землетрусу.

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У кожній окремій провінції — окреме розслідування. У тих регіонах, які найбільше постраждали від катаклізму, слідчі встановлюватимуть особи проєктувальників та підрядників, які відповідали за технічний нагляд забудови.

Наслідки землетрусу © REUTERS / EMILIE MADI

Для цього у Туреччині призначать профільного заступника Генпрокурора. Також з’явиться спеціальний експертний комітет, до якого увійдуть архітектори, геологи й інші експерти. Якщо буде доведена однотипність руйнувань серед будівель одного й того самого забудовника, то справи можуть об’єднати.

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay İstanbul Ataşehir'de gözaltına alındı



🔗 CANLI ANLATIM: https://t.co/jBp5XtXpny pic.twitter.com/DM68QiScoB — Independent Turkish (@TurkishIndy) February 11, 2023

Першим затриманим виявився Мехмет Ертан Акай, який був підрядником під час будівництва одного з житлових комплексів у місті Газіантеп. Будівля повністю розсипалася під час землетрусу. Чоловіка затримали у Стамбулі й вже висунули звинувачення у недбалості, яка призвела до загибелі людей, а також в ігноруванні вимог закону про зонування.

Тим часом, у мережі з'явилося відео очевидця, який зафільмував момент обвалу будинку у Малатьї. Як повідомляє «CNN Тюрк», чоловіка засипало уламками, але невдовзі його вдалося врятувати.

Depremi anını videoya çekerken enkaz altında kaldı https://t.co/Uk7yOxFFwL pic.twitter.com/UfpeKBpCRr — CNN TÜRK (@cnnturk) February 11, 2023

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив оновлені дані щодо загиблих. Наразі відомо про 21 043 жертв. За словами Ердогана, сотні тисяч будівель у південних регіонах непридатні для життя. Глава держави обіцяв відбудувати зруйновані міста «за тижні». Водночас Ердоган засудив мародерів і тих, хто вчиняв інші злочини у зоні лиха. «Держава їх покарає», — додав Президент.

На тлі трагедії Туреччина та Вірменія вперше за 35 років відкрили на спільному кордоні пункт пропуску «Аліжан».

На турецький бік рубежу проїхали 5 вантажівок з гуманітарною допомогою, зібраною вірменами. Востаннє КПП відкривали 1988 року і теж через землетрус, але вже у Вірменії. З 1993 року пункт постійно закритий через складні відносини між Анкарою та Єреваном.

🔻8 лютого голова ДСНС Сергій Крук повідомив, що Україна відправила 87 рятувальників до Туреччини.

🔻 7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.