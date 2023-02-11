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У Туреччині затримали першого підозрюваного у справі про обвали житлових будинків від землетрусу

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У Туреччині затримали першого підозрюваного у справі про обвали житлових будинків від землетрусу
У Туреччині затримали першого підозрюваного у справі про обвали житлових будинків від землетрусу © AP / Hussein Malla
Автор тексту: Марина Степаненко
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Туреччина – Турецька влада розпочинає спецрозслідування, аби з’ясувати ступінь відповідальності забудовників, чиї будинки «склалися» під час землетрусу.

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У кожній окремій провінції — окреме розслідування. У тих регіонах, які найбільше постраждали від катаклізму, слідчі встановлюватимуть особи проєктувальників та підрядників, які відповідали за технічний нагляд забудови.

Наслідки землетрусу
Наслідки землетрусу © REUTERS / EMILIE MADI

Для цього у Туреччині призначать профільного заступника Генпрокурора. Також з’явиться спеціальний експертний комітет, до якого увійдуть архітектори, геологи й інші експерти. Якщо буде доведена однотипність руйнувань серед будівель одного й того самого забудовника, то справи можуть об’єднати.

Першим затриманим виявився Мехмет Ертан Акай, який був підрядником під час будівництва одного з житлових комплексів у місті Газіантеп. Будівля повністю розсипалася під час землетрусу. Чоловіка затримали у Стамбулі й вже висунули звинувачення у недбалості, яка призвела до загибелі людей, а також в ігноруванні вимог закону про зонування.

Тим часом, у мережі з'явилося відео очевидця, який зафільмував момент обвалу будинку у Малатьї. Як повідомляє «CNN Тюрк», чоловіка засипало уламками, але невдовзі його вдалося врятувати. 

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив оновлені дані щодо загиблих. Наразі відомо про 21 043 жертв. За словами Ердогана, сотні тисяч будівель у південних регіонах непридатні для життя. Глава держави обіцяв відбудувати зруйновані міста «за тижні». Водночас Ердоган засудив мародерів і тих, хто вчиняв інші злочини у зоні лиха. «Держава їх покарає», — додав Президент.

На тлі трагедії Туреччина та Вірменія вперше за 35 років відкрили на спільному кордоні пункт пропуску «Аліжан».

На турецький бік рубежу проїхали 5 вантажівок з гуманітарною допомогою, зібраною вірменами. Востаннє КПП відкривали 1988 року і теж через землетрус, але вже у Вірменії. З 1993 року пункт постійно закритий через складні відносини між Анкарою та Єреваном. 

🔻8 лютого голова ДСНС Сергій Крук повідомив, що Україна відправила 87 рятувальників до Туреччини.

🔻 7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.

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