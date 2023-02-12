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Автівка з цивільними підірвалася на міні у Херсонській області

Двоє чоловіків загинули, коли рухалися на своєму автомобілі польовою дорогою у Бериславському районі.

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Трагедія сталася вранці неподалік села Новорайськ. Шлях, який обрали місцеві жителі вкритий мінами, залишеними окупаційними військами. Про це у телеграмі повідомляє Херсонська ОВА.

Автівка з цивільними підірвалася на міні у Херсонській області © Telegram / khersonskaODA

В результаті підриву від отриманих травм на місці загинули водій та пасажир. Чоловіками було 45 та 48 років.

В Херсонській Обласній військовій адміністрації наголосили, що лісосмуги, посадки та поля усіяні вибухонебезпечними предметами. Місцевих жителів просять пересуватися лише тими маршрутами, які вже були обстежені вибухотехніками.

🔻 11 листопада Херсон було звільнено від окупантів. Того дня у місто без бою зайшла українська армія.

🔻 Вже майже три місяці триває розмінування територій, які майже рік знаходилися під контролем російських військ.