Американський винищувач F-22 збив невідомий літаючий об’єкт над Канадою

НЕОПІЗНАНИЙ ОБ'ЄКТ

Це другий подібний інцидент за тиждень. Ще ніколи у 21 столітті Північна Америка не перебувала у стані такої підвищеної готовності після тижневої історії про китайську шпигунську повітряну кулю, яка привернула увагу всього світу, пише Reuters

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про збиття летючого об'єкта у своєму Twitter і зазначив, що воно сталося над територією Юкон на півночі країни. Він сказав, що канадські збройні сили віднайдуть і проаналізують уламки невідомого літального апарата.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023

Трюдо також зазначив, що розмовляв з президентом США Джо Байденом про цей інцидент через день після того, як Байден наказав збити невпізнаний летючий об’єкт поблизу території Дедхорс на Алясці.

Збройні сили США ще не давали жодних коментарів, оскільки на разі уламки намагаються знайти в холодній арктичній пустелі. Пошукові роботи тривають.

🔻У Пентагоні стверджують, що над США кружляє китайський аеростат-розвідник