НЕОПІЗНАНИЙ ОБ'ЄКТ

Американський винищувач F-22 збив невідомий літаючий об’єкт над Канадою

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Американський винищувач
Американський винищувач AP - Airman 1st Class Mikaela Smith
Автор тексту: Свят Вєтров

Це другий подібний інцидент за тиждень. Ще ніколи у 21 столітті Північна Америка не перебувала у стані такої підвищеної готовності після тижневої історії про китайську шпигунську повітряну кулю, яка привернула увагу всього світу, пише Reuters

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про збиття летючого об'єкта у своєму Twitter і зазначив, що воно сталося над територією Юкон на півночі країни. Він сказав, що канадські збройні сили віднайдуть і проаналізують уламки невідомого літального апарата.

Трюдо також зазначив, що розмовляв з президентом США Джо Байденом про цей інцидент через день після того, як Байден наказав збити невпізнаний летючий об’єкт поблизу території Дедхорс на Алясці.

Збройні сили США ще не давали жодних коментарів, оскільки на разі уламки намагаються знайти в холодній арктичній пустелі. Пошукові роботи тривають.

🔻У Пентагоні стверджують, що над США кружляє китайський аеростат-розвідник

 

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