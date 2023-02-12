Арешти забудовників в Туреччини на фоні масових обвалів будинків через землетрус

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ОБВАЛИ

Рятувальник проходить повз пошкоджену будівлю після смертоносного землетрусу в Адіямані, Туреччина, 11 лютого 2023 року

Поліція Туреччини затримала вже 113 осіб, що були причетні до будівництва тих будинків, які були повністю зруйновані землетрусом. Затриманих підозрюють в грубих порушеннях норм будівництва під час зведення будинків.

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Відео, опубліковане поліцейським управлінням Стамбула, показало арешт забудовника Мехмета Яшара Коскуна в аеропорту Стамбула в п’ятницю (10 лютого), коли він намагався виїхати з країни до Чорногорії.

Рятувальник проходить повз пошкоджену будівлю після смертоносного землетрусу в Адіямані, Туреччина, 11 лютого 2023 року © Reuters

У своїй відповіді прокуратурі забудовник зазначив, що не знає, чому житловий комплекс обвалився, і що його бажання поїхати до Чорногорії не було пов’язане з катастрофою.

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай заявив увечері 11 лютого, що наразі ідентифіковано 131 підозрюваного, так чи інакше відповідального за обвали будівель у 10 провінціях, які постраждали від сильного землетрусу 6 лютого.

Він також додав, що міністерство юстиції створило бюро з розслідування злочинів, пов’язаних із землетрусом у всіх провінціях, що постраждали від землетрусу.

🔻За останніми данними, станом на 14:30 12 лютого, кількість загиблих від землетрусу складає 33 000 людей.

🔻Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв землетрусу