Втрати військ РФ б'ють рекорди з початку повномасштабного вторгнення

ВТРАТИ РОСІЯН

Згідно з останнім повідомленням від міністерства оборони Великої Британії, за останні два тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат з першого тижня вторгнення в Україну.

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Саме такі висновки зробила Британська розвідка, посилаючись на щоденну статистику втрат РФ від генштабу ЗСУ. Представники Міноборони Великої Британії зазначили, що попри те, що не мають змоги перевірити методологію збору даних української сторони, вважають точність отриманої інформації ймовірно точною.

Так, згідно зі статистикою, середній показник за останні сім днів становив 824 особи на день, що вчетверо перевищує показник за червень-липень 2022 року. Зростання кількості втрат росіян, ймовірно, пов’язане з низкою факторів, включаючи брак досвідченого військового персоналу, координації між відомствами й, однозначно, брак ресурсів на фронті – прикладом для останнього є Вугледар та Бахмут.

🔻РФ доведеться провести ще одну «часткову мобілізацію» для нового наступу.

🔻Метою наступу РФ є захоплення всієї Донецької області.

🔻Дороги під обстрілами, Бахмут стає все більш ізольованим.

🔻Російська армія розвиває нову вісь наступу на Донеччині, щоб відволікти ЗСУ від захисту Бахмута