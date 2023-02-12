За минулу добу війська РФ завдали 12 ракетних та 32 авіаційних удари
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Протягом останньої доби війська РФ завдали 12 ракетних ударів, з яких три поцілили по цивільній інфраструктурі Харкова. Росія здійснила 32 авіаудари, 6 з яких - із застосуванням БпЛА «Шахед-136». ЗСУ збили 4 дрони-камікадзе.
Також в Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ здійснила понад 90 обстрілів Української території з РСЗВ. З іншого боку, авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 19 ударів по місцях скупчення російських сил, а також два удари по позиціях ЗРК.
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