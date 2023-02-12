Кількість загиблих від землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 28 000 осіб
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Кількість жертв двох руйнівних землетрусів становить понад 28 000 після шести днів розбирання завалів, але цифра досі не остаточна й може подвоїтися, попереджає ООН. Через сутички з населенням деякі гуманітарні організації призупингили роботу на місцях
Віце-президент Туреччини Фуат Октай в ніч з 10 на 11 лютого заявив, що кількість загиблих у його країні зросла до 24 617, тоді як у Сирії загинули 3553 людини.
Координатор ООН з надання екстреної допомоги Мартін Гріффітс заявив, що кількість загиблих від землетрусу, ймовірно, зросте «більш ніж удвічі», додавши, що слід очікувати ще десятки тисяч смертей. Він відвідав турецьку провінцію Кахраманмараш у суботу, описавши землетрус як «найгіршу подію за 100 років у цьому регіоні».
Державні турецькі ЗМІ 11 лютого повідомили, що турецька влада заарештувала 48 осіб за мародерство або спробу обману жертв стихії. Після повідомлень про осіб, які займалися мародерством приватного майна в районах, постраждалих від землетрусу, президент Туреччини Тайіп Реджеп Ердоган попередив, що грабіжники будуть покарані
Представник Європейського Союзу в Сирії закликав Дамаск не політизувати питання гуманітарної допомоги, відкинувши звинувачення в тому, що блок не надав достатньої допомоги сирійцям. Такі заяви він озарактеризував як несправедливі:
«Абсолютно несправедливо, коли нас звинувачують у тому, що ми не надаємо допомогу, хоча насправді ми постійно робимо саме це протягом десятиліття, і ми робимо набагато більше навіть під час кризи землетрусу», – сказав Ден Стоенеску Reuters.
🔻Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв землетрусу.
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🔻Українські рятувальники вже обстежили 61 будівлю в Туреччині.