Один з найбільших швейцарських банків заморозив російські активи на 19 мільярдів доларів США — ЗМІ

ГРОШІ РОСІЇ

Через війну в Україні у Швейцарії офіційно заблоковані 8,1 мільярда доларів США, які належать росіянам. Але грошей РФ на території альпійської країни набагато більше.

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З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Швейцарія доєдналася до санкцій ЄС. Усього на території країни заморожені статки росіян на майже 50 мільярдів доларів США. Це і гроші на банківських рахунках (8,1 мільярда доларів США), і 15 об’єктів нерухомості. Про це пише видання «Тагес-Анцайгер».

Що стосується грошей самої РФ та її Нацбанку, то ці активи не підпадають під санкції й офіційно не є заблокованими. Вони — заморожені. Про яку суму йдеться — невідомо. А втім, проводити з цими грішми якісь операції заборонено.

Тепер же найбільший швейцарський банк «Кредит Суісс» повідомляє, що заблокував, чи заморозив російські активи на майже 19 мільярдів доларів США. Це більше третини від суми, про яку йшлося в офіційних повідомленнях швейцарської влади.

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Як стверджує газета, лише близько 4,3 мільярда доларів США припадають на людей, які перебувають у санкційному переліку. Решта суми, ймовірно, належить людям, які потрапили під санкції в іншому місці, наприклад Віктор Вексельберг (російський мільярдер, чий капітал, за даними «Форбс», перевищує 5,3 мільярда доларів США, — ред.). Олігарх має рахунок у швейцарському «Кредит Суісс», але не може зняти свої гроші. А втім, під замороження врешті могли потрапити й гроші Кремля, або російського центробанку, — вважають журналісти.

🔻Станом на 25 листопада Швейцарія вже заморозила активів РФ на €7,2 мільярда.

🔻 9 січня у мін'юсті Литви повідомили, що країна не передаватиме Україні російські активи без погодження ЄС