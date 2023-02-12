Пакистан передав Україні 10 тисяч ракет для РСЗВ «Град» — ЗМІ

ДОПОМОГА З АЗІЇ

Ісламабад налагодив постачання боєприпасів через один з німецьких портів, а втім, паралельно для доставлення військової допомоги використовується і так званий «польський маршрут».

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10 тисяч ракет для реактивних систем залпового вогню «Град» відправили з порту Карачі на початку цього місяця. До України вони потраплять через порт Емден, що знаходиться на півночі Німеччини. Про це пише видання «Економік Таймз» з покликанням на власні джерела:

Хоча Пакистан благав Росію про знижку на нафту в умовах економічної кризи, він регулярно постачав зброю Україні, повідомив один зі співрозмовників на умовах анонімності

Журналісти часопису стверджують, що Пакистан збільшив постачання боєприпасів та іншої зброї через треті країни, які межують з Україною. Судноплавна компанія «Проджект Шиппінг», що базується в Карачі, минулого місяця сприяла постачанню 146 контейнерів від військової корпорації «Пакистанські артилерійські фабрики». Минулого місяця цей оборонний підрядник через Карачі відправив ще одну партію, яка містила 50 тисяч одиниць неназваної зброї. Вантажі з Пакистану також надходять в Україну через польський порт Гданськ.

Виставка озброєнь у Пакистані, 16 листопада, 2022 р. © AP / Fareed Khan

За даними видання, деякі європейські оборонні компанії стали «коридором» для передачі Києву військового обладнання пакистанського виробництва. В обмін на це, Україна начебто погодилася допомогти Пакистану з модернізацією вертольотів Мі-17.

Водночас видання «Фьорстпост» додає, що Пакистан підтримує Україну, ігноруючи запити Росії на боєприпаси та зброю. А втім, за це Захід допоможе Ісламабаду модернізувати частину військової техніки іноземного виробництва, яку Ісламабад має на своєму озброєнні.

🔻 У 2022 році Пакистан та Україна домовилися розвивати військові зв’язки, зокрема у сферах оборонного виробництва, навчання, боротьби з тероризмом та розвідки.

🔻У лютому 2021 року Ісламабад погодив з Києвом ремонт свого танкового парку Т-80УД. Сума контракту становила 85,6 мільйона доларів США.

🔻 У період з 1991 по 2020 роки Україна уклала з Пакистаном збройові контракти на суму майже 1,6 мільярда доларів США.