«Побачимо дуже багато цікавих речей»: чого очікувати від нового «Рамштайну»

ДЕВ’ЯТА ЗУСТРІЧ

Міністр оборони України Олексій Резніков розмовляє з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом перед засіданням Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 20 січня, 2023 р.

У вівторок, 14 лютого, партнери України зустрінуться не на американській авіабазі у Німеччині, а в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

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Напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення РФ українська делегація на чолі з Міністром оборони Олексієм Резніковим обговорить з партнерами невідкладні потреби Збройних сил України. На засіданні контактної групи «Рамштайн» зазвичай присутні представники близько півсотні країн світу.

Олексій Резніков 11 лютого провів телефонні переговори з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Під час розмови очільники оборонних відомств визначили пріоритети для дев’ятого «Рамштайну», а також обговорили поточну ситуацію на фронті:

США непохитно підтримують Україну. Все це можливо завдяки нашим прозорим і надійним відносинам

У Пентагоні додають, що Резніков та Остін зокрема обговорили постачання систем ППО й артилерії. Також ішлося про прискорення постачання тих озброєні, які Україні обіцяли на минулому «Рамштайні».

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону повідомив, що на наступній зустрічі контактної групи «побачимо дуже багато цікавих речей». Данілов не уточнив, про постачання якої зброї йтиметься в рамках переговорів. А втім, наголосив, що це «буде проривом у відносинах із західними партнерами».

Можливо, йтиметься про постачання бойової авіації Україні. Це питання нині розглядає низка країн. Окрім «Рамштайну» 14-15 лютого у Брюсселі також відбудеться засідання міністрів оборони країн-членів альянсу під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

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🔻 23 січня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що наступна зустріч «Рамштайн» у Німеччині відбудеться вже наступного місяця.

🔻 20 січня відбулася восьма зустріч у форматі «Рамштайн». Україні пообіцяли гармати, снаряди, системи ППО, бронетехніку.