ПОЛЬСЬКІ РІПЕРИ

Польща орендувала у Сполучених Штатів ударно-розвідувальний БпЛА Reaper

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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак © Petr David Josek / AP
Автор тексту: Свят Вєтров

Про це повідомиву своєму твіттері міністр оборони Польщі Маріуш Блащак

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В повідомленні зазначається, що орендовані в США розвідувальні дрони американського виробництва будуть застосовуватися для розвідки на східному кордоні Польщі. Як зазначив Блащак, дрони були орендовані через термінову оперативну потребу.

БпЛА MQ-9 Reaper це розвідувальний та ударний дрон, що оснащений турбогвинтовим двигуном та можу розвивати швидкість понад 440 кілометрів на годину та здатен проводити в повітрі до 27 годин поспіль. Апарат може нести як протитанкові реактивні снаряди, так і керовані бомби та іншу «розумну» зброю.

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