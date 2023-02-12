Польща орендувала у Сполучених Штатів ударно-розвідувальний БпЛА Reaper

ПОЛЬСЬКІ РІПЕРИ

Про це повідомиву своєму твіттері міністр оборони Польщі Маріуш Блащак

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В повідомленні зазначається, що орендовані в США розвідувальні дрони американського виробництва будуть застосовуватися для розвідки на східному кордоні Польщі. Як зазначив Блащак, дрони були орендовані через термінову оперативну потребу.

Do Polski🇵🇱 dostarczone zostały drony MQ-9A Reaper klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance), wyleasingowane od USA🇺🇸 w ramach pilnej potrzeby operacyjnej. Będą one służyć w 🇵🇱Siłach Powietrznych, prowadząc rozpoznanie m. in. na naszej wschodniej granicy. pic.twitter.com/eWunUzxhmG — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 12, 2023

БпЛА MQ-9 Reaper це розвідувальний та ударний дрон, що оснащений турбогвинтовим двигуном та можу розвивати швидкість понад 440 кілометрів на годину та здатен проводити в повітрі до 27 годин поспіль. Апарат може нести як протитанкові реактивні снаряди, так і керовані бомби та іншу «розумну» зброю.

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