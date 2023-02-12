Президент підписав указ про персональні санкції проти 200 осіб, що пов'язані з РФ
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Володимир Зеленський підписанням указу ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про запровадження персональних санкцій проти 200 фізосіб, щ0о пов'язані з Російською Федерацією.
Відповідний документ вже з'явився на сайті глави держави разом із додатком рішення РНБО.
Обмеження підсанкційних осіб відбуватиметься на 50 років, переважна більшість осіб, внесених у санкційний список є громадянами Російської Федерації, але також присутні громадяни України.
Серед наслідків накладання санкцій зокрема присутні блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборона виведення капіталів з України, заборона участі у приватизації, оренді державного майна, заборона укладання договорів, ведення будь-якого бізнесу, тощо.
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