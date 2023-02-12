САНКЦІЇ

Президент підписав указ про персональні санкції проти 200 осіб, що пов'язані з РФ

Опубліковано:

Президент України
Президент України © Офіс президента України
Автор тексту: Свят Вєтров

Володимир Зеленський підписанням указу ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про запровадження персональних санкцій проти 200 фізосіб, щ0о пов'язані з Російською Федерацією.

Реклама

Відповідний документ вже з'явився на сайті глави держави разом із додатком рішення РНБО.

Обмеження підсанкційних осіб відбуватиметься на 50 років, переважна більшість осіб, внесених у санкційний список є громадянами Російської Федерації, але також присутні громадяни України.

Серед наслідків накладання санкцій зокрема присутні блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборона виведення капіталів з України, заборона участі у приватизації, оренді державного майна, заборона укладання договорів, ведення будь-якого бізнесу, тощо.

 

🔻Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти атомної галузі Росії

🔻Зеленський ввів у дію санкції проти Новинського, митрополита Павла та інших представників УПЦ (МП)

🔻Володимир Зеленський призупинив громадянство 13 священників УПЦ (МП)

Завантажити додаток