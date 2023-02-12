САНКЦІЇ

Президент підписав указ про персональні санкції проти 200 осіб, що пов'язані з РФ

Президент України © Офіс президента України

Автор тексту: Свят Вєтров

Володимир Зеленський підписанням указу ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про запровадження персональних санкцій проти 200 фізосіб, щ0о пов'язані з Російською Федерацією.