Російська Федерація планує скинути легітимну проєвропейську владу Молдови
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Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що українська розвідка надала Молдові інформацію про плани РФ щодо так званого державного перевороту в країні. Таким чином, додає Данілов, Кремль намагається створити ще одну точку напруги, та зсунути фокус з російської агресії в Україні.
Також секретар РНБО зауважив, що переворот, імовірно, буде здійснений за допомогою силовиків так званого «чеченського угрупування», що зараз перебувають в Туреччини й під виглядом «рятувальників», та нібито допомагають турецькій владі боротися з наслідками землетрусу:
«Ми зараз уважно відстежуємо, щоб не сталося так, що ці „рятувальники“ опиняться в Кишиневі. Ми знаємо їх прізвища та імена. У них було особисте завдання з 24-го лютого», — додав Данілов.
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