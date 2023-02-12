Російська Федерація планує скинути легітимну проєвропейську владу Молдови

НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ МОЛДОВИ

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що українська розвідка надала Молдові інформацію про плани РФ щодо так званого державного перевороту в країні. Таким чином, додає Данілов, Кремль намагається створити ще одну точку напруги, та зсунути фокус з російської агресії в Україні.

Реклама Читати продовження

Також секретар РНБО зауважив, що переворот, імовірно, буде здійснений за допомогою силовиків так званого «чеченського угрупування», що зараз перебувають в Туреччини й під виглядом «рятувальників», та нібито допомагають турецькій владі боротися з наслідками землетрусу:

«Ми зараз уважно відстежуємо, щоб не сталося так, що ці „рятувальники“ опиняться в Кишиневі. Ми знаємо їх прізвища та імена. У них було особисте завдання з 24-го лютого», — додав Данілов.

🔻Російські ракети поблизу кордонів НАТО: реакція Вашингтона

🔻Премʼєр-міністерка Молдови подала у відставку

🔻У Молдові підтвердили інформацію Зеленського щодо плану РФ з дестабілізації ситуації в країні

🔻Нема про що говорити з державою-агресором РФ — президент Молдови

🔻Молдова подасть до суду на Газпром