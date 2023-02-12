ПРОВАЛИЛИ ПІДГОТОВКУ

Росіянам не вдалося підготувати мобілізованих до ефективного наступу — Інститут вивчення війни

Аналітики ISW стверджують, що війська РФ готуються до посилення атак на Донбасі найближчими тижнями. Однак вони не мають достатніх ресурсів для широкомасштабного штурму.

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Американський інститут вивчення війни проаналізував пропагандистські меседжі російських військових блогерів. У звіті за 11 лютого експерти відзначають, що більшість дописів містять деморалізовані меседжі про те, що Москва не здатна провести ефективний наступ. У цьому блогери звинувачують російських чиновників. Мовляв, Кремль створив «нереалістичні очікування»:

Повідомлення про кульмінацію та тактичні невдачі російських військ довкола Вугледара Донецької області, ймовірно, ще більше послабили віру російської ультранаціоналістичної спільноти в те, що російські війська здатні розпочати рішучу наступальну операцію

ISW стверджує, що окупантам вдалося просунутися в районі Бахмута, а втім, суттєвих успіхів на інших ділянках фронту війська РФ не мають. Це, на думку аналітиків, підтверджує спостереження прокремлівських блогерів та українську сторону, які вважають, що РФ «не в змозі забезпечити швидке просування за допомогою традиційної механізованої війни»:

Відсутність відповідного транспорту, боєприпасів та інших матеріальних засобів, ймовірно, сприяє поки що неефективності російської тактики механізованого маневру. Російські військові навряд чи зможуть масштабувати своє наближення з району Бахмута до ширшого театру військових дій, тому що тактика, яку вони використовують у Бахмуті, більше підходить для щільного міського середовища, а також через те, що російським військам не вистачає кількості елітних формувань

РФ поповнює втрати особового складу коштом мобілізованих, але вони не мають відповідної підготовки, — наголошують аналітики.

🔻 9 лютого в ISW зауважили, що росіяни вже почали масштабний наступ на Луганщині

🔻 6 лютого FT писали, що Росія може розпочати новий наступ у найближчі 10 днів.