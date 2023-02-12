Росіяни поцілили у Херсонську ОВА. Про влучання доповіли очільники 9 областей

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

Житлові багатоповерхівки, навчальні заклади та будівля ОВА — це лише деякі об’єкти цивільної інфраструктури, які опинилися під вогнем окупантів вранці 12 лютого, та протягом суботи, 11 лютого.

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Вранці, 12 лютого росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Нікополь. Як повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, водоканал і будівля коледжу. Одна жінка загинула, ще одна — дістала осколкове поранення.

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У Херсоні росіяни завдали удару по будівлі Обласної військової адміністрації. Постраждалих немає. Напередодні, 11 лютого, місто 11 разів опинялося під обстрілами РФ. У регіоні окупанти відкривали вогонь по українських населених пунктах 49 разів.

У Миколаївській області протягом минулого дня артилерійських ударів було завдано по акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Пошкоджений один житловий будинок. Постраждалих немає.

У ніч з суботи на неділю російська армія завдала ракетного удару по Харкову. За даними голови тамтешньої ОВА Олега Синєгубова, зафіксоване влучання в одне з підприємств. Сталася пожежа. Ще одна ракета вдарила по депо «Нової пошти». Поранено 35-річного мирного мешканця. Його ушпиталили, медики оцінюють стан постраждалого як середньої тяжкості.

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На Донеччині окупанти били по житлових кварталах кількох населених пунктів. У Бахмуті одна людина загинула, двох було поранено. Пошкоджені адмінбудівля та кілька приватних будинків. З артилерії та інших озброєнь завдано ударів по Курахівській, Мар'їнській, Соледарській, Костянтинівській громаді. Пошкоджені понад 20 будинків.

На Лисичанському напрямку пошкоджено двоповерхівку, а у Сіверську російські військові влучили у приватні будинки. Численних обстрілів зазнали також Торське, Зарічне і Терни. Усього в області протягом минулої доби було поранено 10 людей.

На Луганщині війська РФ з артилерії обстріляли протягом 11 лютого Новоселівське, Макіївку, Невське, Кремінну, Діброву, Білогорівку, Новоєгорівку, Стельмахівку, Червонопопівку і Серебрянське лісництво.

19 населених пунктів у Запорізькій області обстріляли окупанти протягом минулої доби. Надійшли 16 повідомлень про руйнування будинків та квартир мирних мешканців. Також є влучання в об’єкти інфраструктури.

Чернігівщина та Сумщина потрапили під обстріл зокрема й артилерії.

🔻На деокупованій території Харківської області на останню добу знешкоджено 43 вибухонебезпечні пристрої — Синєгубов

🔻Під час масованої атаки на цивільну інфраструктуру росіяни випустили 106 ракет, зокрема 32 ракети С-300, 74 ракети зенітного та морського пуску, 64 з яких були перехоплені — Генштаб