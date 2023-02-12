Україна продасть десятки кілограмів бурштину на першому онлайн-аукціоні

ДЕРЖАВНІ ТОРГИ

17 лотів вже готові до торгів. Стартова ціна найдорожчого камінця сягає 3 мільйонів гривень.

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Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України на підставі рішення Міністерства фінансів організувало серію онлайн-аукціонів з продажу бурштину. Ставки прийматимуться до 26 лютого через майданчики, акредитовані електронною торговою системою «Прозорро.Продажі». Переможців торгів оголосять 27 лютого:

Наразі в системі оголошено 17 таких аукціонів. Загальна стартова сума всіх аукціонів складає понад 13 мільйонів гривень. Стартова вартість найдешевшого лота 3 тисячі гривень, найдорожчого — понад 3 млн гривень

Опис до аукціону з продажу бурштину © prozorro.sale

Якщо лот нікого не зацікавить, то його повторно виставлять на продаж через 5 робочих днів. У пресслужбі «Прозорро» наголошують, що це вперше державне дорогоцінне каміння піде з молотка.

В системі «Прозорро.Продажі» оголошено 17 аукціонів з продажу бурштину AFP via Getty Images - LILLIAN SUWANRUMPHA

Підготовка до аукціонів тривала кілька місяців. Наприкінці вересня директор держпідприємства “Прозорро.Продажі” Олексій Соболев заявив, що «в умовах війни ми маємо використовувати усі прозорі інструменти для наповнення державного бюджету, підтримки економіки та армії:

Чесний та відкритий продаж бурштину через онлайн-аукціони — один з них. Впевнений, що державна система Прозорро.Продажі допоможе забезпечити ефективний продаж бурштину та відкритість і прозорість угод

Платформа «Прозорро.Продажі» з’явилася 2016 року на базі Transparency International Україна. Тут можна укладати угоди за 13 напрямами. Зокрема це аукціони з майном банкрутів, приватизація, ліцензії, оренда і продаж землі.