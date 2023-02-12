Українські заводи могли б виготовляти зброю західного зразка — ЗМІ

ВБИВЧА ЛІЦЕНЗІЯ

Британське озброєння і військові транспортні засоби можуть вироблятися в Україні. Відповідні переговори вже ведуться між Лондоном і Києвом.

Реклама Читати продовження

Делегація британських топменеджерів побувала в Україні з метою обговорити ідею створення спільних підприємств, які могли б виробляти зброю та військові автівки британського зразка за ліцензією. Про це пише видання «Телеграф» з покликанням на власні джерела.

У такій співпраці наразі зацікавлені й інші країни. Переговори з Києвом ведуть кілька європейських компаній. Британці зокрема конкурують з німецькими та французькими виробниками озброєнь. «Лондон хоче бути першим у черзі», — відзначає співрозмовник газети.

Виставка озброєнь © AP / Andy Wong

На Даунінґ-стріт та у Міністерстві оборони Королівства відмовилися коментувати цю інформацію, стверджуючи, що ці питання варто адресувати представникам промислової галузі.

Водночас науковий співробітник дослідницького центру Королівського інституту об’єднаних служб і колишній офіцер британської армії НАТО Ед Арнольд вважає, що «промислове співробітництво сприяє зближенню у міжнародних відносинах:

Спершу такі питання можуть позиціювати як комерційні, але вони потребуватимуть принаймні мовчазного політичного схвалення

Якщо Велика Британія, чи будь-яка інша західна країна вироблятиме важку зброю в Україні, то така угода, за своїми масштабами, стане першою в історії. Київ має незначний досвід промислового співробітництва. У минулому Україна виготовила за ліцензією деяку ізраїльську та американську стрілецьку зброю, наприклад гвинтівки, а також модернізувала деякі свої танки для ізраїльської електроніки.

Відповідно до публікації «Телеграфу», західні експерти поділилися на два табори. Одні вважають, що таке партнерство поглибить зв’язки України з НАТО, позбавить європейський ВПК частини навантаження, яке виникло на тлі агресії РФ, і полегшить логістику постачання зброї ЗСУ. А втім, подібні заводи стануть першими у переліку мішеней Кремля і ймовірно не раз опиняться під ракетними ударами. До того ж аби створити підприємство з нуля знадобиться кілька років.

🔻8 лютого Президент України побував із візитом у Лондоні. Він зустрівся з британським прем’єр-міністром та королем Чарльзом III, виступив у парламенті та відвідав українські війська.

🔻8 лютого під час пресконференції з Макроном і Шольцем Зеленський заявив , що Україна потребує далекобійної зброї прямо зараз.