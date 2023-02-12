У центрі Москви горить хмарочос — МНС Росії

ПАЛАЄ «МОСКВА-СІТІ»

На 4 поверсі одного з недобудованих хмарочосів виникла пожежа.

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Вогонь охопив щонайменше 50 квадратних метрів приміщення, де зберігалися утеплювач і будівельні матеріали, — повідомляє Московське управління МНС. Невдовзі відомство оновило інформацію — палає на площі 100 квадратних метрів.

Російські телеграм-канали стверджують, що йдеться про вежу «Еволюція». Через загоряння на вулиці поруч з будівлею перекрили рух для автівок.

🔻 4 лютого у Білгородській області масштабна пожежа охопила нафтобазу та завод.

🔻 28 січня голова Луганської Облдержадміністрації повідомив, що у Нововйдарі стався вибух у медзакладі, де лікували поранених військовослужбовців РФ.