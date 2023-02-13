Австрія відмовилася тренувати українських військових на «Леопардах 2»

політика нейтралітету

У Відні аргументували свою позицію «політикою нейтралітету».

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Про це пише Kurier з покликанням на міністерку оборони країни Клаудію Таннер.

«Це було суверенне рішення кожної держави підтримувати Україну в рамках своїх законів», – йдеться в заяві чиновниці.

Проте на австрійських танках «Леопард 2» вже навчаються іноземні солдати з країн НАТО, зазначають у виданні.

Австрійська інтерпретація здається суворою порівняно з іншими нейтральними країнами Європи. Зокрема, нейтральна Ірландія навчає українських солдатів розмінуванню, пише Kurier.

У Швейцарії, з іншого боку, зараз точаться запеклі дебати щодо того, чи варто дозволяти передавати Україні зброю вітчизняного виробництва. Йдеться також про інтереси швейцарської оборонної промисловості, яка побоюється за ринки збуту.

🔻 31 січня міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер та її угорський колега Крістоф Салай-Бобровніцкі заявили, що Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю Києву