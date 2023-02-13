Анджей Дуда і Маріуш Бліщак відвідали українських танкістів
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Президент і міністр оборони Польщі зустрілись з українськими військовослужбовцями та польськими інструкторами на полігоні у Свентошуві.
«Ми проводимо тренування, щоб українські воїни могли протистояти російському наступу», — зазначив президент Польщі.
Prezydent @AndrzejDuda obserwuje pokaz szkoleń ukraińskich załóg czołgowych. pic.twitter.com/4OUDdFFtel— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 13, 2023
Дуда нагадав, що Варшава передає Києву роту танків, проте у Польщі прагнуть, щоб Україна отримала більше «Леопардів» — щоб їх вистачило на бронетанкову бригаду. Очільник Польщі подякував союзникам, які відреагували на прохання передати Україні Леопарди та надали позитивну відповідь.
Prezydent @AndrzejDuda, Szef @BBN_PL @JacekSiewiera oraz dowódca ukraińskiego batalionu czołgów. pic.twitter.com/LsiKx5WrOf— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 13, 2023
#NaŻywo | Świętoszów. Wypowiedź Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Ministra MON Mariusza Błaszczaka [Sygnał udostępniony przez TVP INFO] https://t.co/fC7neN4pm5— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 13, 2023
«Наші сусіди захищають також нас від російського ворога, тому ми їм допомагаємо, постачаючи сучасне обладнання та навчаючись ним користуватися», — підкреслив Дуда.
🇵🇱🤝🇺🇦 Prezydent @AndrzejDuda z ukraińskimi żołnierzami. pic.twitter.com/cRKcZz2um7— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 13, 2023
🔻Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що 105 захисників України опановують довгоочікувані «Леопарди 2» у Польщі.
🔻13 лютого Бундесвер розпочав навчання українських військових на «Леопардах».
🔻13 лютого стало відомо, що Австрія відмовилася тренувати українських військових на «Леопардах 2».
🔻 9 лютого українські військові прибули на навчання до Бельгії, щоб опанувати підводні БпЛА.
🔻 2 лютого стало відомо, що ЄС хоче розширити тренувальну місію для ЗСУ, аби навчити 30 тисяч військових.
🔻 У середині січня США розпочали розширені навчання українських військових у Німеччині.