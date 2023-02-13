ВІЙСЬКОВА ПІДТРИМКА ВІД СОЮЗНИКІВ

Анджей Дуда і Маріуш Бліщак відвідали українських танкістів

Опубліковано:

Анджей Дуда на зустрічі з українськими танкістами
Анджей Дуда на зустрічі з українськими танкістами © KPRP
Автор тексту: Тетяна Цуркану
1 хв

Президент і міністр оборони Польщі зустрілись з українськими військовослужбовцями та польськими інструкторами на полігоні у Свентошуві. 

Реклама

«Ми проводимо тренування, щоб українські воїни могли протистояти російському наступу», — зазначив президент Польщі. 

Дуда нагадав, що Варшава передає Києву роту танків, проте у Польщі прагнуть, щоб Україна отримала більше «Леопардів» — щоб їх вистачило на бронетанкову бригаду. Очільник Польщі подякував союзникам, які відреагували на прохання передати Україні Леопарди та надали позитивну відповідь.

 

 

«Наші сусіди захищають також нас від російського ворога, тому ми їм допомагаємо, постачаючи сучасне обладнання та навчаючись ним користуватися», — підкреслив Дуда. 

🔻Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що 105 захисників України опановують довгоочікувані «Леопарди 2» у Польщі. 

🔻13 лютого Бундесвер розпочав навчання українських військових на «Леопардах».

🔻13 лютого стало відомо, що Австрія відмовилася тренувати українських військових на «Леопардах 2».

🔻 9 лютого українські військові прибули на навчання до Бельгії, щоб опанувати підводні БпЛА.

🔻 2 лютого стало відомо, що ЄС хоче розширити тренувальну місію для ЗСУ, аби навчити 30 тисяч військових.

🔻 У середині січня США розпочали розширені навчання українських військових у Німеччині.

Завантажити додаток