Анджей Дуда і Маріуш Бліщак відвідали українських танкістів

ВІЙСЬКОВА ПІДТРИМКА ВІД СОЮЗНИКІВ

Анджей Дуда на зустрічі з українськими танкістами

Президент і міністр оборони Польщі зустрілись з українськими військовослужбовцями та польськими інструкторами на полігоні у Свентошуві.

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«Ми проводимо тренування, щоб українські воїни могли протистояти російському наступу», — зазначив президент Польщі.

Prezydent @AndrzejDuda obserwuje pokaz szkoleń ukraińskich załóg czołgowych. pic.twitter.com/4OUDdFFtel — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 13, 2023

Дуда нагадав, що Варшава передає Києву роту танків, проте у Польщі прагнуть, щоб Україна отримала більше «Леопардів» — щоб їх вистачило на бронетанкову бригаду. Очільник Польщі подякував союзникам, які відреагували на прохання передати Україні Леопарди та надали позитивну відповідь.

#NaŻywo | Świętoszów. Wypowiedź Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Ministra MON Mariusza Błaszczaka [Sygnał udostępniony przez TVP INFO] https://t.co/fC7neN4pm5 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 13, 2023

«Наші сусіди захищають також нас від російського ворога, тому ми їм допомагаємо, постачаючи сучасне обладнання та навчаючись ним користуватися», — підкреслив Дуда.

🔻Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що 105 захисників України опановують довгоочікувані «Леопарди 2» у Польщі.

🔻13 лютого Бундесвер розпочав навчання українських військових на «Леопардах».

🔻13 лютого стало відомо, що Австрія відмовилася тренувати українських військових на «Леопардах 2».

🔻 9 лютого українські військові прибули на навчання до Бельгії, щоб опанувати підводні БпЛА.

🔻 2 лютого стало відомо, що ЄС хоче розширити тренувальну місію для ЗСУ, аби навчити 30 тисяч військових.

🔻 У середині січня США розпочали розширені навчання українських військових у Німеччині.