Бундесвер розпочав навчання українських військових на «Леопардах»

Про це заявила прессекретарка Міністерства оборони Німеччини, пише Tagesschau.

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Навчання відбуватиметься в основному на базі школи танкових військ у Мюнстері, Нижня Саксонія, повідомляє видання.

Тренувальний процес має завершитись до кінця першого кварталу, щоб «синхронізуватись» із поставкою танків.

У виданні зазначають, що уряд Німеччини пообіцяв Україні 14 «Леопардів 2А6». Крім того, вже стартували навчальні програми на бойовій машині піхоти «Мардер» для українських військовослужбовців.

🔻 9 лютого українські військові прибули на навчання до Бельгії, щоб опанувати підводні БпЛА.

🔻 2 лютого стало відомо, що ЄС хоче розширити тренувальну місію для ЗСУ, аби навчити 30 тисяч військових.

🔻 У середині січня США розпочали розширені навчання українських військових у Німеччині.