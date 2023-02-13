Війська РФ обстріляли село Інгулець на Херсонщині, загинула мирна жителька

АТАКА ПО МИРНИХ

Під час обстрілу РФ снаряди падали на подвір'я мирних мешканців села, повідомили в Херсонській ОВА.

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«Уламок боєприпасу зачепив жінку, що знаходилася біля свого будинку. Рани виявилися несумісними з життям - постраждала загинула на місці», — зазначили в ОВА.

Ще одного мешканця села шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням спини.

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🔻13 лютого війська РФ обстріляли Херсон, загинув мирний житель.

🔻 У ніч проти 13 лютого РФ атакувала Херсонщину, Донеччину, Харківщину, загинули чотири людини, ще три — зазнали поранень.

🔻12 лютого росіяни поцілили у Херсонську ОВА. Про влучання доповіли очільники 9 областей.