АТАКА ПО МИРНИХ

Війська РФ обстріляли Херсон, загинув мирний житель

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Наслідки обстрілу Херсону, 3 лютого 2023 року.
Наслідки обстрілу Херсону, 3 лютого 2023 року. © LIBKOS / AP
Автор тексту: Надія Бондаренко

Унаслідок обстрілу РФ загинув працівник одного з херсонських підприємств, повідомили у Херсонській ОВА.

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13 лютого росіяни обстріляли місто із артилерії. Снаряди зруйнували будівлю виробничої бази одного з підприємств Херсона. 

«Рятувальники, медики та правоохоронці оперативно прибули на місце події. Під завалами знаходився чоловік - охоронець бази. На жаль, лікарям довелося лише констатувати смерть», — зазначили у ОВА.

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🔻 У ніч проти 13 лютого РФ атакувала Херсонщину, Донеччину, Харківщину, загинули чотири людини, ще три — зазнали поранень.

🔻12 лютого росіяни поцілили у Херсонську ОВА. Про влучання доповіли очільники 9 областей.

 

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