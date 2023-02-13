В Очакові на Миколаївщині встановлюють бетонні укриття
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Місто, що знаходиться на березі Чорного моря, ледь не щодня потерпає від російських обстрілів.
За інформацією Миколаївської ОВА, перші два таких сховища вже встановили біля зупинок громадського транспорту.
Кожна мобільна споруда виготовлена з армованого бетону. Стіни мають заввишки 25 см, стеля — 30 см. Вони можуть захистити від уламків ракет чи касетних бомб вагою до 30 кг при швидкості 400 м/с.
Укриття розраховано на 12 сидячих місць.
🔻13 січня в Очакові загинув трирічний хлопчик. За словами родичів, дитяче серце буквально розірвалося внаслідок потужного вибуху, який стався у місті 9 січня. Лікарі констатували клінічну смерть.
🔻9 січня росіяни обстріляли Очаків. 15 людей зазнали поранень.