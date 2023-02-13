Данія передала Україні всі свої гаубиці «Цезар»

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Самохідна гаубиця «Цезар»
Самохідна гаубиця «Цезар» AP - Bob Edme
Автор тексту: Олександра Стара

Міністерство оборони України подякувало Копенгагену за 19 самохідних артилерійських установок французького виробництва «Цезар».

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«Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці Caesar. Справжній друг, який знає, що наша боротьба – це боротьба Європи», – написала пресслужба українського відомства в твітері.

🔻 19 січня Міністерство оборони Данії повідомило, що Києву нададуть 19 артилерійських установок французького виробництва. 

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