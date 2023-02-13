Данія передала Україні всі свої гаубиці «Цезар»
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Міністерство оборони України подякувало Копенгагену за 19 самохідних артилерійських установок французького виробництва «Цезар».
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«Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці Caesar. Справжній друг, який знає, що наша боротьба – це боротьба Європи», – написала пресслужба українського відомства в твітері.
Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe's fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023
🔻 19 січня Міністерство оборони Данії повідомило, що Києву нададуть 19 артилерійських установок французького виробництва.