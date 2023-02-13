До берегів Батумі штормом прибило міну: стався вибух

ПРИБИЛО МІНУ

Боєприпас вибухнув о 18. 00 за місцевим часом. Ехо було чутно у багатьох районах міста.

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Про це повідомляють грузинські ЗМІ. На місці працюють співробітники МВС та сапери.

За попередньою інформацією, завдяки штормовій погоді, на пляжі не було людей. Постраждалих немає.

Яку міну прибило до грузинського берегу, поки що невідомо.

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🔻 16 січня Digi24 повідомили, що на румунське узбережжя хвилями винесло двигун від ракети. Він виявився російським