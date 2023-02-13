Економічні втрати від землетрусу в Туреччині оцінюють у $84 млрд

Ці збитки становлять близько 10% турецького ВВП.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Житловий фонд втратив приблизно $70,8 мільярда, збитки національного доходу оцінили в $10,4 мільярда.

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Водночас втрати робочої сили обійдуться економіці Анкари у 2,9 млрд доларів, йдеться в повідомленні. Збитки, завдані інфраструктурі Туреччини, включно з дорогами, електромережами, лікарнями і школами, можуть призвести до того, що дефіцит бюджету країни цього року перевищить 5,4% ВВП.

У перші дні після стихійного лиха президент Реджеп Ердоган заявив, що уряд країни виділив на ліквідацію наслідків $5,3 мільярда.

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🔻 7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.