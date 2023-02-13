Зареєстрував БАД як лікарський засіб: ексзаступнику глави МОЗ оголосили підозру

Підозра СБУ

Служба безпеки України викрила колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я, який сприяв незаконній реєстрації іноземних лікарських засобів недоведеної якості.

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Йдеться про посадовця, якого уряд звільнив минулого тижня.

«Встановлено, що він ухвалив неправомірне рішення щодо державної реєстрації за спрощеною процедурою зарубіжного препарату, який фактично є біологічно активною добавкою і потребує додаткових досліджень. Таким чином цей БАД не міг бути зареєстрований як лікарський засіб, тим більше у «прискореному» режимі», — зазначили у СБУ.

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Експосадовцю повідомлено про підозру за фактом порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів. (ст. 321-2 Кримінального кодексу України).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

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