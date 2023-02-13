Захопити владу і завадити інтеграції в ЄС: президентка Молдови розкрила деталі плану РФ, переданого Україною

ПЛАНИ КРЕМЛЯ

«План [Росії] на майбутній період передбачає диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників».

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Про це Мая Санду розповіла на брифінгу 13 лютого, передає Newsmaker.

Вона зазначила, що РФ за допомогою протестів опозиції планує здійснити держпереворот у Молдові та захопити владу.

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«Документи, отримані від наших українських партнерів, вказують на місця та логістичні аспекти організації цієї підривної діяльності. План також передбачає використання іноземців для насильницьких дій. Наприклад, матеріали містять інструкції щодо правил в'їзду до Молдови для громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії», — підкреслила Санду.

Вона зауважила, що «мета Росії — зупинити процес європейської інтеграції республіки та використати Молдову у війні проти України».

За словами Санду, держоргани безпеки вже працюють над запобіганням провокацій.

🔻 9 лютого президент України Володимир Зеленській на спеціальному засіданні Європейської Ради повідомив, що у нещодавній розмові з президенткою Молдови Маєю Санду він проінформував її про план Росії щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. За інформацією, яку перехопила українська розвідка росіяни збирались зруйнувати демократичний порядок Молдови та захопити владу. У Службі розвідки та безпеки Молдови підтвердили інформацію, передану Зеленським.

🔻19 січня президентка Молдови Майя Санду під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі звернулася до країн-союзників з проханням допомогти посилити протиповітряну оборону її країни, оскільки РФ продовжує свої зусилля з дестабілізації Молдови.

🔻Восени 2022 в столиці Молдови проходили антивладні протести, очолювані проросійською партією «Шор».