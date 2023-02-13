За добу РФ завдала 16 авіаційних та 2 ракетних удари та здійснила понад 15 обстрілів з РСЗВ по Україні

ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

На полігонах Білорусі тривають заходи бойової підготовки військ Росії, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Війська РФ не припиняють мінометних та артилерійських обстрілів по позиціях військ ЗСУ та населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

Цієї доби під обстрілами РФ опинилось місто Херсон, населені пункти Донеччини, а також Харківської, Луганської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

«Почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці російської федерації, які знаходяться у підрозділах, приданих до 1-го армійського корпусу Південного ВО, відмовляються йти у наступ. Через це мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих Росією територій Донецької області, знімають із другої та третьої ліній та відправляють на полігони. Там їх готують протягом двох тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку», — йдеться у зведені.

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У Генштабі ЗСУ також додали, що через значну кількість санітарних втрат, росіяни використовують пологовий будинок у тимчасово окупованому Луганську для лікування поранених військовослужбовців РФ. Також під військовий шпиталь росіяни переобладнали приміщення дитячої лікарні №3.

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«Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та станцію РЕБ РФ», — додали у Генштабі.

🔻 13 лютого Війська РФ обстріляли село Інгулець на Херсонщині, загинула мирна жителька.

🔻13 лютого війська РФ обстріляли Херсон, загинув мирний житель.

🔻 У ніч проти 13 лютого РФ атакувала Херсонщину, Донеччину, Харківщину, загинули чотири людини, ще три — зазнали поранень.

🔻12 лютого росіяни поцілили у Херсонську ОВА. Про влучання доповіли очільники 9 областей.

🔻 12 лютого РФ завдала 4 ракетних удари та здійснила 85 пострілів з МЛРС – Генштаб.

🔻 11 лютого війська РФ завдали 12 ракетних та 32 авіаційних удари.